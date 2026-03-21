Primavera 1 Juventus-Milan | Domnitei salva i rossoneri Male Colombo le pagelle

Alle 13:00 si è disputata la partita tra Juventus e Milan Primavera, valida per la 31ª giornata del campionato Primavera 1. Durante l’incontro, Domnitei ha segnato e ha contribuito alla vittoria dei rossoneri. Colombo ha avuto una prestazione sotto tono. Sono state pubblicate le pagelle dei giocatori di entrambe le squadre.

Nel pomeriggio di oggi, 05 marzo 2025, è andata in scena la partita tra Juventus e Milan Primavera, gara valida per la 31^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di Giovanni Renna hanno pareggiato 1-1. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA 6 - Partita discreta del portiere, che salva il risultato in più occasioni. 5.5 - Si fa scappare Leone nell'azione che porterà poi al gol dei bianconeri. Distratto, si è fatto saltare facilmente più volte, soffrendo in modo particolare Sylla. 6 - Dopo diverse partite è entrato finalmente nel gioco rossonero: decisamente meglio rispetto alle scorse volte, amo serve di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Primavera 1, Juventus-Milan: Domnitei salva i rossoneri. Male Colombo, le pagelle Articoli correlati Genoa-Milan Primavera 0-2, le pagelle: fenomenale Domnitei, opaco ScottiNel pomeriggio di oggi, 14 febbraio 2025, è andata in scena la partita tra Genoa e Milan Primavera, gara valida per la 25^ giornata del campionato... Primavera 1, pagelle Milan-Fiorentina 3-3: male Colombo. Castiello svolta dalla panchina. Lontani…Si è disputata, nel primo pomeriggio, allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza, Milan-Fiorentina, valida per la 20^ giornata del campionato... Approfondimenti e contenuti su Primavera 1 Juventus Milan Domnitei... Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Milan U20 vs Juventus U20; Allenamento Milan Primavera al PUMA House of Football, 18 marzo 2026: la gallery. DIRETTA JUVENTUS MILAN PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1-1)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Primavera Juve, manca l'aggancio alla zona playoff: col Milan è 1-1, Domnitei risponde a BellinoI bianconeri di Padoin si portano in vantaggio ma vengono subito rimontati dai rossoneri da calcio di rigore ... tuttosport.com Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook