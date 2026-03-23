Tarantini Time Quotidiano La FP-CGIL interviene sulla situazione del personale del Comune di Taranto, segnalando condizioni operative sempre più difficili e una carenza strutturale di organico che rischia di compromettere la qualità dei servizi. Secondo quanto evidenziato dal sindacato in una nota indirizzata al sindaco Pietro Bitetti, al direttore generale Marco Lesto e al segretario generale Eugenio De Carlo, a fronte di una dotazione organica prevista di circa 1.500 unità, l’Ente ne conta attualmente meno di 700, esclusi i 270 dipendenti tra asili nido e Polizia Locale. Una situazione che, secondo la FP-CGIL, si ripercuote direttamente sull’organizzazione del lavoro e sul benessere dei dipendenti, esposti anche a rischi legati allo stress lavoro-correlato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Comune di Taranto, FP-CGIL: organico dimezzato e uffici sotto pressione

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