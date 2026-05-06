UFF-Urban food Debutta a Empoli il nuovo festival

A Empoli prende il via domani il nuovo festival dedicato all’urban food, chiamato UFF-Urban Food Festival. L’evento durerà quattro giorni e propone uno street food internazionale accompagnato da musica dal vivo e elementi della cultura pop. L’iniziativa, già conosciuta e apprezzata in passato a Firenze, si svolge per la prima volta in questa città. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo diversi locali e spazi pubblici.

EMPOLI Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: debutta domani a Empoli “ UFF-Urban Food Festival “, evento già apprezzato negli anni scorsi a Firenze. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni con il patrocinio del Comune di Empoli, si svolgerà fino a domenica nel porticato esterno del Centro Commerciale Empoli, in via Raffaello Sanzio, con orario continuato dalle 9 alle 22.30. Sarà un vero e proprio villaggio del divertimento, pensato per tutte le età. “UFF-Urban Food Festival“ non è soltanto street food, ma un’esperienza completa. Accanto a una proposta gastronomica...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - UFF-Urban food. Debutta a Empoli il nuovo festival Notizie correlate Empoli, debutta UFF-Urban Food Festival: quattro giorni tra street food, musica e cultura popEmpoli, 5 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban... Street food, musica e cultura pop, a Empoli debutta Urban Food FestivalEmpoli, 4 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: UFF-Urban food. Debutta a Empoli il nuovo festival; Empoli, debutta UFF-Urban Food Festival: quattro giorni tra street food, musica e cultura pop; Empoli debutta UFF-Urban Food Festival | quattro giorni tra street food musica e cultura pop; Street food musica e cultura pop a Empoli debutta Urban Food Festival. Empoli, debutta UFF-Urban Food Festival: quattro giorni tra street food, musica e cultura popEmpoli, 5 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban Food Festival, evento già apprezzato negli anni scor ... lanazione.it Empoli: debutta UFF-Urban Food Festival: 4 giorni tra street foodQuattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban Food Festival, evento già apprezzato negli anni scorsi a Firenze. La manifes ... nove.firenze.it Arriva a Empoli la prima edizione di UFF – Urban Food Festival Da giovedì 7 a domenica 10 maggio 2026, il Centro Commerciale Empoli ospita quattro giorni dedicati a street food, musica, vintage e collezionismo. Nel porticato esterno, dalle 9:00 alle 22: - facebook.com facebook