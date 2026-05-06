Ue Ventola FdI su accise | Valutazioni in corso no a misure che penalizzano agricoltori

Un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che è importante mantenere la fiducia nella Politica agricola comune, considerata uno dei pilastri dell'Unione europea. Ha inoltre sottolineato la necessità di monitorare attentamente le nuove politiche fiscali europee, in particolare il sistema delle accise, per evitare che possano causare svantaggi al settore agricolo. Attualmente sono in corso valutazioni in merito alle possibili implicazioni di queste misure.

Roma, (Adnkronos) - Occorre “continuare a credere” nella Politica agricola comune, “uno dei fondamenti della nascita dell'Unione europea”, ma anche vigilare sulle nuove politiche fiscali europee, a partire dal sistema delle accise, affinché non penalizzino il comparto agricolo. È quanto afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr) Francesco Ventola intervenendo al dibattito “L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”, organizzato da Italiavanti. Riflettendo sulle proposte della Commissione europea, Ventola richiama l'attenzione sulle “valutazioni in corso” sul nuovo sistema delle accise, citando in particolare il settore del tabacco, dossier di cui si sta occupando direttamente.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ue, Ventola (FdI), su accise: "Valutazioni in corso, no a misure che penalizzano agricoltori" Notizie correlate Leggi anche: Delmastro valuta dimissioni, valutazioni in corso a Palazzo Chigi e ai vertici di Fdi dopo lo scoop del Fatto Sirica (FdI) attacca: “Strisce blu senza logica a Sarno, così si penalizzano i cittadini”Tempo di lettura: 2 minutiSarno continua a fare i conti con una progressiva contrazione degli spazi di sosta gratuita, mentre le strisce blu avanzano... Aggiornamenti e dibattiti Ue, Ventola (FdI), su accise: Valutazioni in corso, no a misure che penalizzano agricoltoriRoma, (Adnkronos) - Occorre continuare a credere nella Politica agricola comune, uno dei fondamenti della nascita dell'Unione europea, ma anche ... iltempo.it Ue: Ventola (FdI), 'continuare a credere in Politica agricola comune'Occorre 'continuare a credere' nella Politica agricola comune, 'che è stata uno dei fondamenti della nascita dell'Unione europea'. Lo afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr) Francesco Ventol ... adnkronos.com