delmastro valuta dimissioni valutazioni in corso a palazzo chigi e ai vertici di fdi dopo lo scoop del fatto

Il sottosegretario alla Giustizia è al centro di valutazioni in corso a Palazzo Chigi e presso i vertici di Fratelli d’Italia. Dopo lo scoop pubblicato dal quotidiano, si sta decidendo sulla sua eventuale permanenza in carica. Le riunioni sono in corso e non sono stati ancora annunciati eventuali provvedimenti ufficiali. Delmastro si trova in una posizione di incertezza riguardo al suo ruolo.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro è sempre più in bilico. In questi minuti sono in corso valutazioni a Palazzo Chigi e ai vertici di Fratelli d’Italia sulla posizione del sottosegretario. L’ipotesi è che nelle prossime ore possano arrivare le dimissioni del sottosegretario per la vicenda degli affari con la figlia di un condannato per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa, dice al Fatto Quotidiano una fonte a conoscenza della questione. In queste ore sono in corso riunioni a Palazzo Chigi e a via della Scrofa, la sede di Fratelli d’Italia. L’ipotesi è che possa fare un passo indietro prima del question time di domani del ministro della Giustizia Carlo Nordio che è stato chiamato da Pd e Avs a rispondere in Parlamento sul caso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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