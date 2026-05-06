UE sblocca 5 discariche | ok per Calabria e risparmio di 2,5 milioni

L'Unione Europea ha approvato l'apertura di cinque discariche in Calabria, permettendo di eliminare le infrazioni ambientali in alcune aree della regione. Questa decisione consente di risparmiare circa 2,5 milioni di euro in spese pubbliche legate alla gestione dei rifiuti e alle sanzioni. Le autorizzazioni riguardano specifici territori calabresi che, fino a ora, erano soggetti a criticità legate alla gestione dei rifiuti e alle infrazioni in atto.

? Cosa scoprirai Come influirà questo risparmio di 2,5 milioni sulle casse pubbliche?. Quali aree della Calabria sono finalmente state liberate dalle infrazioni?. Perché la Commissione europea ha deciso di sbloccare questi siti?. Come cambierà la gestione dei rifiuti nelle province coinvolte?.? In Breve Siti coinvolti a Colosimi, Amantea, Trevi, Ascoli Piceno e Vasto.. Risparmio annuo di 2,5 milioni di euro per le casse pubbliche.. Il commissario Vadalà ha coordinato l'azione con le amministrazioni locali.. La decisione chiude le procedure d'infrazione europee per i siti irregolari.. La Commissione europea ha approvato la regolarizzazione di cinque siti di smaltimento rifiuti, tra cui due aree in Calabria situate rispettivamente a Colosimi e Amantea, sbloccando procedure d’infrazione che pesavano sul Paese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - UE sblocca 5 discariche: ok per Calabria e risparmio di 2,5 milioni Notizie correlate Ue sblocca 200 milioni per i mini reattori nucleariL’Unione Europea ha deciso di sbloccare fino a 200 milioni di euro dal sistema Emissions Trading System per finanziare lo sviluppo dei piccoli... Bollette UE: sgravi fiscali e risparmio di 200 euroLa Commissione europea ha presentato oggi a Bruxelles il nuovo Pacchetto energia per i cittadini, una serie di misure volte ad affrontare l’aumento...