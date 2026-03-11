Bollette UE | sgravi fiscali e risparmio di 200 euro

La Commissione europea ha annunciato oggi a Bruxelles un nuovo pacchetto energia destinato ai cittadini. Le misure previste includono sgravi fiscali e un risparmio stimato di 200 euro sulle bollette. L’obiettivo è ridurre l’impatto dell’aumento dei costi energetici e contrastare la povertà energetica tra le famiglie europee. La proposta sarà sottoposta all’approvazione delle istituzioni comunitarie nei prossimi mesi.

La Commissione europea ha presentato oggi a Bruxelles il nuovo Pacchetto energia per i cittadini, una serie di misure volte ad affrontare l’aumento delle bollette e la povertà energetica. L’iniziativa, lanciata dalla commissaria Teresa Ribera, si basa su quattro pilastri fondamentali: sgravi fiscali, tutela dei consumatori vulnerabili, contrasto alla povertà energetica e applicazione rigorosa della normativa vigente. L’urgenza di questo intervento è stata accentuata dalle recenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dove il conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran ha reso evidente la necessità di spezzare la dipendenza dai combustibili fossili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bollette UE: sgravi fiscali e risparmio di 200 euro Articoli correlati Leggi anche: "Bollette più leggere in 2026, fino a 200 euro risparmio per famiglie" Guerra Iran: l’Ue salva le bollette con sgravi e nucleareLa tensione nel Medio Oriente ha costretto l’Unione Europea a varare immediatamente un pacchetto di misure d’emergenza. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bollette UE sgravi fiscali e risparmio... Argomenti discussi: Guerra Iran | l’Ue salva le bollette con sgravi e nucleare. Pacchetto energia per i cittadini, la ricetta della Commissione UE contro il caro bolletteScopri il nuovo Pacchetto energia per i cittadini dell'UE presentato dalla Commissione europea: Ecco le misure per ridurre le bollette. rinnovabili.it Linee guida Ue contro il caro energia, sgravi e contratti flessibiliCambi di fornitore più rapidi, contratti flessibili, sgravi di tasse e oneri sulle bollette elettriche e maggiore trasparenza nelle informazioni su contratti e fatture energetiche. (ANSA) ... ansa.it