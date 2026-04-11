Scatta la tregua in Ucraina per la Pasqua ortodossa ma Mosca accusa Kiev | Violato subito il cessate il fuoco

Il cessate il fuoco tra Ucraina e Russia, annunciato giovedì 9 aprile dal presidente russo e accettato dal presidente ucraino, è entrato in vigore in occasione della Pasqua ortodossa. Tuttavia, subito dopo l’entrata in vigore, le autorità russe hanno accusato le forze ucraine di aver violato il cessate il fuoco. La tregua, che si sarebbe dovuta rispettare durante le festività, ha già registrato i primi segnali di tensione.

Il cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa tra Ucraina e Russia, annunciato giovedì 9 aprile dal presidente Vladimir Putin e accettato da Volodymyr Zelensky, è entrato in vigore. La tregua è iniziata alle 15 (ora italiana) e dovrebbe durare fino alle 23 del 13 aprile, ma nelle prime ore Mosca ha accusato Kiev di presunte violazioni. Anche lo scorso anno, in occasione della tregua pasquale, si erano registrate violazioni massicce del cessate il fuoco, attribuite dalla parte ucraina alla Russia. Il tutto si inseriva in un quadro più ampio di reciproche accuse tra le due parti sul mancato rispetto delle sospensioni temporanee delle ostilità. Le accuse di Mosca.🔗 Leggi su Open.online Putin annuncia il cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa: “Ci aspettiamo che Kiev faccia lo stesso”Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Ucraina, Putin annuncia cessate il fuoco per la Pasqua ortodossa(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato oggi, giovedì 9 aprile, l'entrata in vigore di un cessate il fuoco per la Pasqua...