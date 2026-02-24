Ucraina attacco russo a Zaporizhzhia | cinque feriti tra loro un bambino

Un attacco russo a Zaporizhzhia ha causato cinque feriti, tra cui un bambino, durante la notte. Le autorità locali confermano che le esplosioni hanno danneggiato edifici residenziali e provocato paura tra i residenti. I soccorritori stanno intervenendo per assistere le vittime e mettere in sicurezza l’area. La città continua a vivere momenti di tensione, mentre si cercano risposte sulle cause di questo nuovo episodio di violenza.

Cinque persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo un attacco russo sulla città di Zaporizhzhia durante la notte, hanno riferito le autorità locali. Il capo dell’amministrazione militare regionale Ivan Fedorov ha detto che sei droni russi hanno colpito Zaporizhzhia, causando danni. Fedorov ha detto che un grattacielo residenziale è stato danneggiato da un’onda d’urto e dalla caduta di detriti. Danneggiati anche un edificio industriale e alcune automobili. Il Servizio di emergenza statale ha condiviso un video che mostra i primi soccorritori che aiutano i residenti locali a evacuare gli appartamenti in un edificio danneggiato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, attacco russo sull'ospedale ginecologico di Zaporizhzhia: sei feritiQuesta mattina un missile russo ha colpito un ospedale ginecologico a Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina.

Ucraina, dentro l'edificio danneggiato dopo l'attacco russo su Zaporizhzhia: almeno 3 i feritiUn attacco russo a Zaporizhzhia ha causato danni a un edificio e ferito almeno tre persone.

