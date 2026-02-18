Raid russo su Zaporizhzhia | una vittima

Le forze russe hanno lanciato un attacco con droni su Zaporizhzhia, provocando una vittima e sei feriti. La donna morta si trovava vicino a una fermata dell’autobus, dove si fermano molte persone ogni giorno. I residenti hanno sentito un forte boato e hanno visto il fumo salire nel cielo. L’attacco arriva in un momento di tensione crescente nella regione.

1.54 Le truppe russe hanno attaccato Zaporizhzhia con i droni: una donna è stata uccisa e 6 persone sono rimaste ferite. Lo scrive la Ukrainska Pravda, citando il capo dell'Ova di Zaporizhzhia Ivan Fedorov.Il Servizio di Emergenza Statale ha confermato il ferimento di due donne di 35 e 40 anni, due uomini di 26 e 40 anni e due bambini (una bambina di un anno e mezzo e una di 11 anni) sono rimasti feriti a seguito dei bombardamenti, mentre una donna di 48 anni è morta.