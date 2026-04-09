Il presidente russo ha annunciato una sospensione delle operazioni militari con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa, invitando anche Kiev a rispettare il cessate il fuoco. La comunicazione è stata diffusa dal servizio stampa del Cremlino. La tregua entrerà in vigore durante il periodo pasquale, senza ulteriori dettagli su eventuali condizioni o durata.

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato una tregua per la Pasqua ortodossa. Lo rende noto il servizio stampa del Cremlino. “Per decisione del Comandante in capo supremo delle Forze armate della Federazione Russa, in vista dell’imminente festività ortodossa della Pasqua, viene dichiarato un cessate il fuoco dalle ore 16 dell’11 aprile fino alla fine della giornata del 12 aprile 2026?, si legge nel comunicato. Il Cremlino ha inoltre sottolineato che la Russia si aspetta che l’Ucraina segua l’esempio di Mosca con un cessate il fuoco a Pasqua. “Diamo per scontato che la parte ucraina seguirà l’esempio della Federazione Russa”, si legge nella dichiarazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Putin annuncia il cessate il fuoco con l’Ucraina per la Pasqua ortodossa: “Ci aspettiamo che Kiev faccia lo stesso”

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