Dopo un accordo di cessate il fuoco, Kiev si trova ad affrontare numerose sfide legate alla gestione della guerra ibrida con Mosca, che prosegue attraverso attacchi informatici, operazioni di disinformazione e azioni clandestine. La città dovrà inoltre affrontare un deficit energetico di circa quattro gigawatt, che richiederà risorse e strategie per garantire la stabilità delle forniture. La situazione evidenzia le difficoltà di una regione ancora lontana dalla piena pace.

? Cosa scoprirai Come potrà Kiev gestire la guerra ibrida russa dopo il cessate il fuoco?. Quali risorse serviranno per colmare il deficit energetico di quattro gigawatt?. Chi assumerà la responsabilità della difesa se Washington ridurrà gli aiuti?. Come verranno utilizzati i beni russi congelati per la ricostruzione economica?.? In Breve Danni materiali superano 195 miliardi con fabbisogno decennale di 588 miliardi di dollari.. Deficit energetico di 4 gigawatt richiede 5 miliardi per stabilizzazione immediata.. Piano ricostruzione punta su infrastrutture decentralizzate e 50 miliardi euro fondo UE.. Crollo PIL superiore al 30 per cento registrato nel 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, la pace è lontana: rischi e sfide post-belliche per Kiev

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