Il nunzio apostolico ha spiegato che la situazione in Ucraina peggiora a causa delle continue tensioni, rendendo più difficile raggiungere un accordo di pace. Ha osservato che le difficoltà sul terreno impediscono ai bambini di andare a scuola e alle famiglie di vivere in tranquillità. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione internazionale. La realtà attuale mostra quanto sia complesso trovare una soluzione duratura.

“Se pensiamo ad una pace che permetta ai bambini di vivere e alle scuole di funzionare, l’impressione è che la pace sia più lontana invece di essere più vicina”. Lo afferma il nunzio apostolico in Ucraina, mons. Visvaldas Kulbokas, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000 alla vigilia del quarto anno di guerra in Ucraina. “La Santa Sede – sottolinea il nunzio al microfono dell’inviato del Tg2000, Vito D’Ettorre – sarà ben lieta di dare il proprio contributo, se verrà richiesto, come luogo di incontro perché la Santa Sede è Chiesa. E la Chiesa per sua natura cerca di avvicinare e di costruire ponti anche quando questi ponti sono distrutti”. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Ucraina, nunzio apostolico al Tg2000: “Qui la pace è più lontana”

