L’anniversario a Kiev | non vince nessuno ma la pace è lontana

Il conflitto tra Ucraina e Russia si intensifica da un anno, causato dalla disputa territoriale e dalle tensioni politiche. Le battaglie si svolgono lungo più fronti, con i civili che subiscono le conseguenze più dure. Le autorità di entrambe le parti cercano di mostrare forza, ma nessuno ottiene una vittoria definitiva. La situazione rimane instabile e la fine del conflitto appare ancora lontana. La popolazione aspetta segnali di un possibile cessate il fuoco.

Il limite ignoto Sulla cerimonia per la commemorazione dell’invasione russa pesa il mancato accordo sul prestito da 90 mld e sulle sanzioni a Mosca Il limite ignoto Sulla cerimonia per la commemorazione dell’invasione russa pesa il mancato accordo sul prestito da 90 mld e sulle sanzioni a Mosca L’Ucraina ha bisogno che la guerra finisca, ma anche la Russia. Lo dicono gli analisti militari occidentali, i politici di mezzo mondo compresi quelli statunitensi e da ieri lo sostiene anche Volodymyr Zelensky. Ma nel giorno in cui una cerimonia mai così mesta e sottotono ha scandito il passaggio del quarto anno dall’invasione russa, la fine del conflitto appare tanto indispensabile quanto lontana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

«Sbagliato farsi troppe illusioni, la pace a Kiev è ancora lontana»L’analista di Med-or Daniele Ruvinetti sottolinea che la pace a Kiev rimane lontana.

Attacchi russi a Kiev e Odessa. Pace lontanaLe recenti offensive russe contro Kiev e Odessa evidenziano la profondità del conflitto in Ucraina.

L'Ue rimanda tutto per Kiev, aspettando un'altra UngheriaSanzioni, prestiti, adesione all'Unione: nel quarto anniversario della guerra von der Leyen e Costa si presentano a Kiev a mani vuote e con poche certezze ... huffingtonpost.it

Kiev, anniversario mesto: gli aiuti Ue in ritardo «ma il prestito arriverà». Il silenzio di WashingtonParlando in videconferenza a nome del fronte dei «volenterosi», Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz ribadiscono il loro pieno appoggio a Kiev e sbandierano i principi della Carta delle ... corriere.it