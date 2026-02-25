L’anniversario a Kiev | non vince nessuno ma la pace è lontana

Il conflitto tra Ucraina e Russia si intensifica da un anno, causato dalla disputa territoriale e dalle tensioni politiche. Le battaglie si svolgono lungo più fronti, con i civili che subiscono le conseguenze più dure. Le autorità di entrambe le parti cercano di mostrare forza, ma nessuno ottiene una vittoria definitiva. La situazione rimane instabile e la fine del conflitto appare ancora lontana. La popolazione aspetta segnali di un possibile cessate il fuoco.

© Cms.ilmanifesto.it - L’anniversario a Kiev: non vince nessuno, ma la pace è lontana

Il limite ignoto Sulla cerimonia per la commemorazione dell’invasione russa pesa il mancato accordo sul prestito da 90 mld e sulle sanzioni a Mosca Il limite ignoto Sulla cerimonia per la commemorazione dell’invasione russa pesa il mancato accordo sul prestito da 90 mld e sulle sanzioni a Mosca L’Ucraina ha bisogno che la guerra finisca, ma anche la Russia. Lo dicono gli analisti militari occidentali, i politici di mezzo mondo compresi quelli statunitensi e da ieri lo sostiene anche Volodymyr Zelensky. Ma nel giorno in cui una cerimonia mai così mesta e sottotono ha scandito il passaggio del quarto anno dall’invasione russa, la fine del conflitto appare tanto indispensabile quanto lontana. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it «Sbagliato farsi troppe illusioni, la pace a Kiev è ancora lontana»L’analista di Med-or Daniele Ruvinetti sottolinea che la pace a Kiev rimane lontana. Attacchi russi a Kiev e Odessa. Pace lontanaLe recenti offensive russe contro Kiev e Odessa evidenziano la profondità del conflitto in Ucraina. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Il poliziotto killer, l'anniversario di Kiev e altre storie; Il presidente Costa si recherà a Kiev in occasione del quarto anniversario dell'aggressione russa contro l'Ucraina; Calenda torna a Kiev per l'anniversario dell'invasione russa; Ucraina, Plenkovi? a Kiev per l’anniversario dell’invasione. L'Ue rimanda tutto per Kiev, aspettando un'altra UngheriaSanzioni, prestiti, adesione all'Unione: nel quarto anniversario della guerra von der Leyen e Costa si presentano a Kiev a mani vuote e con poche certezze ... huffingtonpost.it Kiev, anniversario mesto: gli aiuti Ue in ritardo «ma il prestito arriverà». Il silenzio di WashingtonParlando in videconferenza a nome del fronte dei «volenterosi», Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz ribadiscono il loro pieno appoggio a Kiev e sbandierano i principi della Carta delle ... corriere.it Nel quarto anniversario dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, Kiev ha smentito le affermazioni "assurde" dei servizi segreti russi secondo cui Regno Unito e Francia avrebbero fornito loro armi nucleari #TheCube - facebook.com facebook Nel quarto anniversario dall’invasione, #Kiev rivendica la supremazia sul campo con l’attacco di maggiore impatto sui russi da agosto scorso. Ma a quale prezzo Le cifre delle vittime sono impressionanti, inesorabili: dal febbraio del 2022 a oggi 2 milioni di m x.com