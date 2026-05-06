Uccise un maresciallo 30 anni fa Carmine Marolda catturato a Foggia | era in fuga da mesi

Carmine Marolda, ricercato dal gennaio 2025 per spaccio di droga, è stato arrestato all’alba a Foggia. Era in fuga da mesi e aveva una condanna all’ergastolo del 2001 per l’omicidio di un maresciallo delle forze dell’ordine avvenuto 30 anni fa. La polizia ha intercettato e fermato l’uomo, che era scomparso dopo aver lasciato un passato di reati gravi.

Era ricercato dal gennaio 2025 per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2001 fu condannato all'ergastolo per l’omicidio del maresciallo Marino Di Resta, è stato ritrovato e arrestato a Foggia all'alba.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Foggia, preso il latitante Carmine Marolda detto “Ninett”Nelle prime ore della mattinata odierna, nel Comune di Foggia, è stata data esecuzione alla cattura del latitante MAROLDA Carmine detto "Ninett", di... La cattura da film all'Onpi di Carmine 'Ninett' Marolda: il latitante era in compagnia di una donnaSi nascondeva in un appartamento di edilizia popolare, nel palazzone dell'Onpi, in corso del Mezzogiorno, alla periferia di Foggia, Carmine ‘Ninett’... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Arrestato latitante, era ricercato da gennaio dell'anno scorso; Foggia, arrestato il latitante Carmine Marolda: era ricercato per droga dal 2025; Latitante pluriomicida arrestato nella notte a Foggia: blitz dei carabinieri con il Gis; Blitz all'Onpi: teste di cuoio irrompono di notte in un appartamento e arrestano latitante. Uccise un carabiniere, il latitante Carmine Marolda arrestato a Foggia: blitz delle teste di cuoioIl 64enne di Venosa si nascondeva in una casa popolare: nel 2001 era stato condannato con sentenza definitiva a 30 anni di reclusione per concorso ... bari.repubblica.it Arrestato a Foggia il latitante Marolda condannato a 30 anni per l’omicidio del maresciallo Di RestaIl latitante Carmine Marolda, di 64 anni, di Venosa (Potenza), ricercato dal gennaio 2025, è stato arrestato a Foggia in un'operazione dei carabinieri, con il supporto del reparto speciale Gis. Marold ... rete8.it Arrestato il latitante Carmine Marolda, era stato condannato per la rapina con conflitto a fuoco in cui rimase ucciso il maresciallo Marino Di Resta, a Pescara. - facebook.com facebook I miei complimenti ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, al GIS e ai militari dell’Arma di Foggia per la brillante operazione che ha consentito di assicurare alla giustizia il latitante Carmine Marolda, soggetto di elevatissima x.com