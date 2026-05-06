La cattura da film all' Onpi di Carmine ' Ninett' Marolda | il latitante era in compagnia di una donna

Nella periferia di Foggia, all’interno di un appartamento di edilizia popolare nel palazzone dell’Onpi, è stato catturato questa mattina Carmine ‘Ninett’ Marolda, un latitante accusato di omicidio. L’operazione ha portato all’arresto del soggetto, che si trovava in compagnia di una donna al momento del blitz. La scoperta e l’arresto sono avvenuti all’alba, durante una perquisizione condotta dalle forze dell’ordine.

Si nascondeva in un appartamento di edilizia popolare, nel palazzone dell'Onpi, in corso del Mezzogiorno, alla periferia di Foggia, Carmine ‘Ninett’ Marolda, latitante e pluriomicida arrestato all'alba di oggi. L'uomo, di 64 ani, è stato arrestato all'alba di oggi, mercoledì 6 maggio; ricercato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Blitz all'Onpi: teste di cuoio irrompono nella notte, arrestato latitante pluriomicidaBlitz nel palazzone dell'Onpi, a Foggia: nel corso della notte, i carabinieri dei comandi provinciali di Potenza e Foggia, con il supporto del gruppo... Arrestato il latitante camorrista Carlo Petrillo in fuga da 8 anni, la cattura negli Usa e il ruolo dell'FBISi è conclusa con un arresto a Fiumicino la lunga latitanza di Carlo Petrillo, 43 anni, figura di rilievo del clan camorristico Belforte di Caserta.