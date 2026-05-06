Uccise la cognata Giuseppe Caputo è totalmente infermo di mente o no? Gli esperti di nuovo in aula

La Corte di Assise di Appello di Milano ha ascoltato nuovamente gli esperti che si sono espressi sulla condizione mentale di Giuseppe Caputo, accusato dell’omicidio della cognata. La discussione si è concentrata sulla valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti. La sentenza definitiva sulla sua responsabilità sarà pronunciata nelle prossime settimane.

Nova Milanese (Monza Brianza), 6 Maggio 2026 – La Corte di Assise di Appello di Milano ha deciso di risentire in aula il consulente psichiatrico nominato dalla Procura di Monza e il perito psichiatrico nominato dalla Corte di Assise di Monza sulla capacità di intendere e di volere di Giuseppe Caputo, il 63enne che il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta, 28 anni, che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Uccise la cognata, Giuseppe Caputo è totalmente infermo di mente o no? Gli esperti di nuovo in aula Notizie correlate Uccise la cognata a coltellate: Giuseppe Caputo verso l’appello con l’obiettivo dell’assoluzione per totale infermità di menteNova Milanese (Monza Brianza), 22 marzo 2026 – Fissato a maggio il processo di Appello per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati di... Uccide la cognata con 13 coltellate, il legale di Giuseppe Caputo: “Assoluzione per infermità totale di mente”Nova Milanese (Monza Brianza), 3 maggio 2026 - Sosterrà l'assoluzione per infermità totale di mente la difesa dell'imputato, mercoledì al processo... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Uccide la cognata con 13 coltellate, il legale di Giuseppe Caputo: Assoluzione per infermità totale di mente; Far West a Saronno, la lite e poi le coltellate: minorenni feriti, è caccia agli aggressori; Uccide la cognata con 13 coltellate il legale di Giuseppe Caputo | Assoluzione per infermità totale di mente; Le coltellate alla cognata Ora si punta all’infermità. Uccise la cognata a coltellate dopo una lite, condannato a 23 anni di carcere Giuseppe CaputoÈ stato condannato a 23 anni di reclusione Giuseppe Caputo, il 62enne che il 23 ottobre 2024, nel cortile di una palazzina di via Magellano a Nova Milanese (Milano) ha aggredito a coltellate prima la ... fanpage.it Le coltellate alla cognata. Ora si punta all’infermitàGiuseppe Caputo, condannato a 23 anni, uccise Giovanna Chinnici nel 2024. In Appello la difesa chiederà l’assoluzione per l’incapacità di intendere e volere. ilgiorno.it Giuseppe Caputo, condannato a 23 anni, uccise Giovanna Chinnici nel 2024. In Appello la difesa chiederà l’assoluzione per l’incapacità di intendere e volere. - facebook.com facebook