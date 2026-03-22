Nova Milanese (Monza Brianza), 22 marzo 2026 – Fissato a maggio il processo di Appello per omicidio volontario e tentato omicidio premeditati di Giuseppe Caputo, che punta all'assoluzione per infermità totale di mente. Il 63enne il 24 ottobre 2024 ha ucciso con 13 coltellate sul pianerottolo della loro abitazione in via Magellano a Nova Milanese la cognata 63enne Giovanna Chinnici, intervenuta per difendere dai fendenti la figlia Greta che stava salendo le scale della casa plurifamiliare per rientrare nella sua abitazione ed è stata aggredita dallo zio. La condanna in primo grado a 23 anni di carcere e 5 di struttura psichiatrica... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Uccise la cognata a coltellate: Giuseppe Caputo verso l’appello con l’obiettivo dell’assoluzione per totale infermità di mente

Articoli correlati

Uccise la moglie, le bugie di Dongellini: "Coltellate reciproche". Il gip: "Mente"Vincenzo Dongellini, il 49enne di Casalfiumanese (Imola) che tre giorni fa a Bergamo ha ammazzato a coltellate la moglie Valentina Sarto, bolognese...

Leggi anche: Uccise la moglie a coltellate, ergastolo anche in Appello per Franco Panariello

Contenuti e approfondimenti su Giuseppe Caputo

Argomenti discussi: Uccise la cognata, il 6 maggio inizia il processo d’Appello.

Uccise la cognata a coltellate: Giuseppe Caputo verso l’appello con l’obiettivo dell’assoluzione per totale infermità di menteIl 24 ottobre 2024 la vittima venne uccisa sul pianerottolo dell'abitazione a Nova Milanese. Giovedì intanto il Tribunale di Monza decide se rinviare a giudizio per concorso morale nell'omicidio la mo ... ilgiorno.it

Uccise la cognata, il 6 maggio inizia il processo d’AppelloUccise la cognata, il 6 maggio inizia il processo d'Appello. Giovanni Caputo era già stato condannato in primo grado a 23 anni di reclusione ... primamonza.it