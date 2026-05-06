Durante un controllo di routine, un uomo di 39 anni è stato fermato dai carabinieri. Alla richiesta dei documenti, ha mostrato una patente risultata falsificata. Successivamente, è stato denunciato per aver guidato senza essere in possesso della patente valida e sotto l’effetto di alcol. Non sono stati resi noti i dettagli dei test alcolemici effettuati. La sua posizione è ora al vaglio delle autorità competenti.

Fermato dai carabinieri durante un normale controllo stradale, esibisce ai militari dell’Arma una patente falsa. A finire nei guai un cittadino egiziano di 29 anni, residente a Castelraimondo. È successo a Camerino: il giovane è stato fermato dai militari della stazione dei carabinieri per un normale controllo alla circolazione stradale, e il documento da lui mostrato è risultato immediatamente sospetto. A seguito di accertamenti più approfonditi, la patente è apparsa non conforme ai modelli originali. È stato quindi denunciato alla Procura per falsità materiale commessa dal privato e la patente contraffatta è stata ritirata e posta sotto sequestro penale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ubriaco e senza patente. Denunciato un 39enne

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