Controlli notturni nove multe in città Denunciato ubriaco senza patente

Nella notte del 22 aprile, la Polizia locale ha effettuato tre posti di controllo vicino al centro storico, multando nove veicoli e denunciando un uomo trovato ubriaco alla guida senza patente. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno coinvolto diverse strade della città. Nessun altro incidente o infrazione è stato segnalato durante questa attività.

Nella serata del 22 aprile la Polizia locale ha svolto attività di controllo del territorio attraverso l’attivazione di tre posti di controllo stradale a ridosso del centro storico. Le verifiche sono state effettuate nella zona Tempio, tra viale Caduti in Guerra e piazzale Natale Bruni, tra.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sorpreso alla guida di un'auto rubata, ubriaco e senza patente: denunciato dai CarabinieriI carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Evento al Circolo Tennis, parcheggio selvaggio sulle Torricelle: nove rimozioni e centinaia di multe; Operazione Mad Hatter, 9 perquisizioni volte a contrasto pedopornografia online. Maxi controlli a Nogara: multe a locali non in regola, 80 persone identificateNotte di super controlli a Nogara: 80 le persone identificate, sanzionati locali non in regola, 15 multe stradali. veronaoggi.it Più controlli sul territorio con gli incassi delle multe: 66mila euro per ampliare la presenza della polizia localeTre nuovi progetti per migliorare la sicurezza urbana e stradale. Progetti che saranno finanziati con i proventi delle contravvenzioni per il triennio 2026-2028 e che riguardano il potenziamento del c ... corrieredellumbria.it Controlli notturni nei locali del Sassarese: 15mila euro di multe e due attività sospese Militari al lavoro tra il 24 e il 25 aprile a Porto Torres, Sorso e Sennori - facebook.com facebook