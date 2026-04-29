Controlli notturni nove multe in città Denunciato ubriaco senza patente

Da modenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte del 22 aprile, la Polizia locale ha effettuato tre posti di controllo vicino al centro storico, multando nove veicoli e denunciando un uomo trovato ubriaco alla guida senza patente. Le operazioni sono durate diverse ore e hanno coinvolto diverse strade della città. Nessun altro incidente o infrazione è stato segnalato durante questa attività.

Nella serata del 22 aprile la Polizia locale ha svolto attività di controllo del territorio attraverso l’attivazione di tre posti di controllo stradale a ridosso del centro storico. Le verifiche sono state effettuate nella zona Tempio, tra viale Caduti in Guerra e piazzale Natale Bruni, tra.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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