Sorpreso alla guida di un' auto rubata ubriaco e senza patente | denunciato dai Carabinieri

I carabinieri di Cesenatico hanno denunciato un uomo che guidava un'auto rubata, era ubriaco e senza patente. La scena si è svolta nel pomeriggio, quando i militari hanno fermato il veicolo in via Roma e hanno scoperto che il conducente aveva appena sottratto l’auto in un parcheggio. L’uomo, visibilmente alterato, non aveva documenti di guida validi, e la vettura risultava essere stata rubata pochi minuti prima.

I carabinieri di Cesenatico nel corso dei controlli hanno denunciato sei persone alla Procura della Repubblica di Forlì. In particolare, quattro automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge. Si mette a referto anche la denuncia di un giovane per porto abusivo di armi, è stato trovato in possesso di un coltello serramanico e di un attrezzo multiuso con lama di medie dimensioni. Infine un uomo ha rimediato una denuncia per ricettazione dopo essere stato trovato al volante di un'auto risultata rubata a Cesena, che è stata restituita al legittimo proprietario.

Distrugge l'auto in un incidente: era ubriaco alla guida e senza patente, denunciatoUn uomo di 31 anni peruviano è stato denunciato a Perugia dopo aver causato un incidente con l’auto.

