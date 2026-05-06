Nel torneo WTA 1000 di Roma, Tyra Caterina Grant conquista la sua prima vittoria in carriera nel torneo. La giocatrice americana supera in rimonta un’avversaria italiana, che aveva vinto il primo set. La partita si conclude con un risultato finale che premia Grant, che si aggiudica il match e avanza nel tabellone. La sua avversaria, invece, si ferma al primo turno.

Il derby italiano tra wild card del primo turno del WTA 1000 di Roma va a Tyra Caterina Grant, alla prima vittoria in carriera nel torneo, numero 234 ranking, che rimonta ed elimina Lisa Pigato, 141 del mondo e 3 d’Italia, sconfitta con il punteggio di 1-6 6-2 6-4 dopo due ore e tre minuti di dura lotta, emersa soprattutto nel set decisivo. Per l’azzurra al secondo turno ci sarà la canadese Victoria Mboko, numero 10 del seeding. Nel primo set Pigato concede palla break nel secondo game, ma la annulla e subito cambia l’inerzia della frazione: la numero 141 WTA infila sette punti consecutivi e ne vince 11 dei successivi 12, volando sul 3-1 con break a zero nel terzo gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tyra Grant bagna la sua prima vittoria a Roma! Un’ottima Pigato sconfitta in rimonta

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