Tyra Grant che forza | vince a Madrid la sua prima partita nel circuito Wta

A Madrid, una giovane tennista italiana di 18 anni ha ottenuto la sua prima vittoria nel circuito WTA. Dopo aver passato le qualificazioni, ha affrontato e battuto la francese Jacquemot, che si trovava al numero 62 del ranking mondiale, con un punteggio di 6-1 6-2. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore della tennista italiana, che ha mostrato sicurezza sul campo.

La prima vittoria nel tabellone principale di un torneo Wta di Tyra Grant (clicca qui per il suo ritratto) riscatta una giornata molto, molto difficile per il tennis azzurro nel Masters 1000 di Madrid, con cinque sconfitte nelle prime cinque partite di giornata. Può succedere, niente di preoccupante (anche perché i pezzi pregiati, a partire da Sinner, devono ancora scendere in campo), ma la vittoria della diciottenne italo-americana è così pesante da riscattare quasi tutto. Che Tyra fosse molto in forma, dopo i tanti guai fisici che l’hanno accompagnata negli ultimi mesi, lo si era capito dalle qualificazioni, dove da non testa di serie aveva sbaragliato le avversarie, prima Eravjec e poi Udvardy.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tyra Grant, che forza: vince a Madrid la sua prima partita nel circuito Wta Notizie correlate Definita l’avversaria di Tyra Grant nel WTA di Madrid: spicchio di tabellone con GauffL’azzurra Tyra Caterina Grant, che aveva ricevuto una wild card per il tabellone cadetto, ha superato le qualificazioni del WTA 1000 di Madrid ed ora... WTA Madrid 2026, Tyra Grant l’unica azzurra ammessa al turno decisivo delle qualificazioniSi chiude con un bilancio negativo in chiave azzurra la prima giornata delle qualificazioni per il WTA 1000 di Madrid 2026. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Madrid Open, i risultati delle quali: sorride solo Tyra Grant, Arnaldi sconfitto al terzo set; WTA Madrid, Tyra Grant supera le qualificazioni battendo Udvardy ed entra in tabellone; Madrid, Tyra Grant fa le cose in grande: rimonta incredibile e primo main draw senza wild card in un 1000; WTA Madrid 2026: Tyra Grant brilla nelle qualificazioni, fuori Trevisan e Stefanini. Qual è il ranking di Tyra Grant e quante posizioni potrebbe guadagnare vincendo una partita a MadridL'azzurra Tyra Caterina Grant, che aveva ricevuto una wild card per le qualificazioni, ha superato il tabellone cadetto ed oggi esordirà a nel main draw a ... oasport.it Wta Madrid – Tyra Grant domina e vince il suo primo match nel circuitoBellissima vittoria di Tyra Grant che conquista il suo primo successo in un match del circuito maggiore Wta ed ha superato cosi il turno nel Wta 1000 di Madrid, un match dominato in poco più di un’ora ... tennisitaliano.it TYRA GRANT: L'UNICA LUCE NEL MERCOLEDÌ NERO! In una giornata da dimenticare per i colori azzurri a Madrid, con tutti gli italiani eliminati, la giovanissima Tyra Grant (2008) compie il miracolo. Partita dalle qualificazioni, centra la sua prima vittoria - facebook.com facebook SUPER TYRA: La prima gioia non si scorda mai Tyra Grant batte Elsa Jacquemot e ottiene il suo primo successo nel main draw di un torneo nel circuito principale. Lo fa giocando un match perfetto, lasciando solo 3 game all'avversaria (6-1 6-2), numero 6 x.com