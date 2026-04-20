Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a Madrid

Tyra Grant ha ottenuto una vittoria nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2026, battendo in due set la slovena Veronika Erjavec. La giocatrice ha conquistato il successo nel suo primo match del torneo, proseguendo così il suo percorso di qualificazione. La sfida si è conclusa con un risultato netto, segnando un passo importante nella sua avventura sulla terra battuta madrilena.

Prosegue il periodo positivo di Tyra Grant, che comincia il suo cammino nelle qualificazioni del WTA 1000 di Madrid 2026 battendo in due set la slovena Veronika Erjavec. La giovane tennista azzurra, presente nel tabellone cadetto grazie ad una wild card concessa dagli organizzatori del prestigioso torneo iberico, si porta così ad un solo incontro dall’accesso al main draw. La diciottenne romana si è imposta per 7-6 7-5 in quasi due ore di gioco sulla n.96 del ranking mondiale, accreditata della quindicesima testa di serie nelle qualificazioni in corso di svolgimento sui campi in terra battuta della capitale spagnola. Grant archivia il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Colpaccio di Tyra Grant! Sconfitta una top100 nelle qualificazioni a Madrid Notizie correlate Leggi anche: Federico Cinà wild card nel Masters 1000 di Madrid: indiscrezione dalla Spagna anche su Tyra Grant BJK Cup 2026, le convocate di Italia-Giappone. Presente Jasmine Paolini, c’è anche Tyra Caterina GrantComincia da Velletri e dalla sfida con il Giappone, il cammino dell’Italia nella Billie Jean King Cup 2026.