Domani si terrà una giornata di tennis agli Internazionali d’Italia, con numerosi italiani impegnati sui campi del Foro Italico. La programmazione prevede diverse partite sia per il circuito ATP che per il WTA, con orari e telecronache in televisione e streaming. I match coinvolgono atleti italiani in diverse fasi della competizione, offrendo un palinsesto ricco di incontri per gli appassionati.

Nella giornata di domani ancora enorme quantità di italiani in campo: sarà un giovedì da vivere sui campi del Foro Italico agli Internazionali d’Italia. Un derby, vari nomi di spicco: la giornata di metà settimana, a Roma, regala particolari emozioni e anche tante storie che si sovrappongono. Il via lo darà Matteo Berrettini, che aprirà il programma sul Centrale alle 11:00 contro l’australiano Alexei Popyrin, e poi sarà tempo di Jasmine Paolini, opposta alla francese Leolia Jeanjean, proveniente dalle qualificazioni. Aprirà il serale Lorenzo Sonego contro un giocatore che sul rosso crea problemi, il peruviano Ignacio Buse. Sulla BNP Paribas...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tutti gli italiani in campo domani a Roma (ATP e WTA): orari, tv, programma 7 maggio, streaming

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Dove abbiamo pianto tutti. E dove piangeremo ancora, ogni volta che lo rivedremo. Perchè quella è stata anche un po' casa nostra. E lo rimarrà sempre. Accadeva esattamente 22 anni fa: il 6 Maggio 2004 andava in onda il finale di quella che per molti è 'la co - facebook.com facebook