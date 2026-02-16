Tutti gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi lunedì 16 febbraio | orari tv programma streaming
Oggi, 16 febbraio, l’Italia partecipa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a causa delle numerose medaglie in palio in sei finali decisive. La giornata vede gli atleti azzurri impegnati in discipline diverse, dal short track allo sci alpino, dal freestyle al salto con gli sci, dal pattinaggio artistico al monobob. Tutti attendono con ansia le performance dei rappresentanti italiani, pronti a sfidarsi per portare a casa i primi successi.
Oggi, lunedì 16 febbraio, decimo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle sei finali che assegneranno medaglie, ovvero i 1000 metri femminili di short track, lo slalom maschile di sci alpino, il big air femminile di sci freestyle, il super team maschile di salto con gli sci, le coppie d’artistico di pattinaggio ed il monobob femminile. Fari puntati sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago dove andranno in scena le gare dello short track. Nei 1000 metri femminili Arianna Fontana va a caccia di una nuova medaglia olimpica, dopo l’argento nei 500 metri, e sarebbe una top-3 dal valore storico perché consentirebbe alla campionessa valtellinese di diventare l’atleta italiana con più presente sul podio di tutti i tempi, sport invernali o estivi che siano. 🔗 Leggi su Oasport.it
A che ora gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi (16 febbraio): orari esatti, tv, programma, streaming
Il decimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vede gli italiani protagonisti, perché sono in programma sei finali decisive.
