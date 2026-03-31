I Subsonica celebrano i 30 anni con un tour che include quattro concerti a Torino e una mostra dedicata, mentre il loro nuovo album intitolato Terre Rare è stato pubblicato recentemente. Durante gli eventi, i membri del gruppo sono stati visti in diverse occasioni, tra cui un'immagine con un caschetto biondo, uno con una polo, e un’altra in compagnia di uno scimpanzé sulla spiaggia.

C’è chi ha il caschetto biondo, chi una polo da principino, chi abbraccia uno scimpanzé sulla spiaggia. Sono le foto di cinque bambini – Samuel, Boosta, Ninja, Max e Vicio – che sarebbero diventati una delle band più amate e longeve del rock elettronico italiano: i Subsonica. Ieri come oggi, un po’ astronauti, guru, pionieri. Ogni loro concerto è esplosivo, pezzi iconici come Discolabirinto esaltano il parterre. Questa storia di amicizia e fantasie condivise compie 30 anni e viene celebrata dove tutto è iniziato, con Cieli su Torino 96–26, un maxi evento alle OGR, polo culturale del capoluogo piemontese: quattro concerti (31 marzo, 1, 3 e 4 aprile) con scalette diverse e una mostra dove perdersi tra memorabilia, strumenti, oggetti simbolo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Quattro concerti a Torino e una mostra speciale, oltre all'uscita del nuovo album Terre Rare: i Subsonica festeggiano alla grande i 30 anni

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