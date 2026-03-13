Rolli Days di Primavera 2026 | arriva l' edizione dedicata al ventennale del riconoscimento Unesco

Con l’arrivo della primavera, tornano i Rolli Days, l’evento che permette di visitare i principali palazzi aristocratici della città. Nel 2026, si celebra il ventennale dell’iscrizione delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. L’edizione di quest’anno offre un percorso attraverso gli edifici storici più rappresentativi della città.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Con il ritorno della primavera, sbocciano anche i Rolli Days. Nel 20° anniversario dell’iscrizione delle Strade Nuove e del Sistema dei Palazzi dei Rolli nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, i Rolli Days 2026 propongono un viaggio attraverso i principali palazzi aristocratici cittadini, tra il ’500 e il ‘700, nel fine settimana da venerdì 27 a domenica 29 marzo. Condividere è proteggere è infatti il titolo di questa edizione, che vuole rendere accessibile il patrimonio per tutelarlo. Proprio per... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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