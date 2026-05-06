La Filcams Cgil denuncia che alcuni tirocini nel settore del turismo prevedono un compenso di circa 300 euro, utilizzati per coprire i turni di lavoro. Questa pratica solleva interrogativi sul ruolo dei tirocini nel sostituire i contratti collettivi e sulle conseguenze per i lavoratori stagionali, che potrebbero trovarsi senza adeguate tutele previdenziali. La questione riguarda le modalità di assunzione e le garanzie offerte ai lavoratori coinvolti.

? Cosa scoprirai Come fanno i tirocini a sostituire i contratti collettivi nel turismo?. Perché i lavoratori stagionali rischiano di restare senza protezione previdenziale?. Chi sta davvero guadagnando con l'uso dei tirocini da 300 euro?. Quali sono le conseguenze reali per i giovani del territorio teatino?.? In Breve Tirocini da 300 a 800 euro per turni minimi di 40 ore settimanali.. Solo il 3,7% delle donne abruzzesi sotto i 24 anni risulta occupata.. Mancanza di 13 settimane di contributi impedisce l'accesso alla Naspi.. Il 21,1% dei lavoratori del comparto turistico è sotto contratto stagionale.. La Filcams Cgil Chieti denuncia l’uso di tirocini da 300 a 800 euro mensili per coprire mansioni lavorative nel settore turistico della provincia, evidenziando un sistema che aggira i contratti collettivi nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Turismo, Filcams Cgil: ‘Tirocini da 300 euro per coprire i turni

Notizie correlate

Giornata della donna, lo sciopero indetto da Filcams Cgil e Flc Cgil nei settori del commercio, servizi e turismo e della conoscenzaA sostegno della mobilitazione nazionale per i diritti delle donne nei luoghi di lavoro e nella società civile e contro ogni forma di violenza...

Leggi anche: Commercio, turismo e servizi: a Termini Imerese la Filcams Cgil potenzia lo sportello per i lavoratori

Tutti gli aggiornamenti

Si parla di: Turismo e lavoro precario in Abruzzo: FILCAMS CGIL Chieti denuncia part-time e stagionalità.

Turismo: Filcams Cgil, lavoro nero e grigio, serve più controlloC'è tanto lavoro nero ma c'è anche tanto lavoro grigio, cioè contratti part time, lavoratori che invece vengono sfruttati per 10-15 ore giornaliere, scarsa igiene, scarsa sicurezza sul lavoro. Quindi ... ansa.it

Giuseppe Galli nuovo segretario Filcams CgilL’assemblea generale della Filcams di Ancona, la categoria della Cgil che organizza i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi, ha eletto il suo nuovo segretario generale, Giuseppe Galli. ilrestodelcarlino.it