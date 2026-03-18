Turismo transizione green delle Pmi | sfida europea da 6,9 milioni di euro

È stato aperto un nuovo bando europeo chiamato Supporting sustainable competitiveness of tourism SME, dedicato alle piccole e medie imprese nel settore turistico. Il finanziamento, di 6,9 milioni di euro, è parte del programma Single Market Programme ed è finalizzato a sostenere la transizione green delle aziende turistiche. La misura mira a migliorare la competitività sostenibile delle imprese coinvolte nel turismo in tutta Europa.

È aperto il bando Supporting sustainable competitiveness of tourism SME, finanziato nell’ambito del Single Market Programme, con l’obiettivo di rafforzare la competitività sostenibile delle piccole e medie imprese europee attive nel settore turistico. L’iniziativa mette a disposizione un budget complessivo di 6,9 milioni di euro per sostenere progetti di cooperazione transnazionale finalizzati a promuovere l’innovazione e la transizione verde e digitale delle imprese turistiche, in linea con il Tourism Transition Pathway previsto dall’aggiornamento della Strategia Industriale europea. Le attività saranno realizzate attraverso consorzi... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Maremma, lusso green tra cielo e mare: apre Tresort, il glamping da 8 milioni di euro per un turismo esclusivo.Un investimento di 8 milioni di euro trasforma un angolo di Toscana in una destinazione esclusiva: Tresort, un glamping di lusso a cavallo tra... Leggi anche: Pmi, incentivi agli investimenti green: budget di 3 milioni di euro Tutto quello che riguarda Turismo transizione green delle Pmi... Temi più discussi: Turismo, bando per la competitività sostenibile delle imprese; Bando Lazio 2026 Turismo: fondi per la competitività sostenibile delle PMI; Il turismo diventa 5.0 e Smart Twin Transition supporta le imprese verso la doppia transizione; Stampa sostenibile: come le tipografie online guidano la transizione green del settore. Turismo e innovazione: il Nord Sardegna accelera sulla transizione digitale e green con i nuovi voucher di PromocameraLa sfida della modernizzazione per il comparto turistico del Nord Sardegna entra nel vivo grazie a una nuova iniziativa strategica targata Promocamera. algheroeco.com Contributi per sostenere la transizione digitale e green delle imprese turistichePromocamera, l'azienda speciale della Camera di commercio di Sassari, ha dato il via al bando Voucher Digitali e Green con il quale intende sostenere la transizione innovativa delle imprese tuiristi ... ansa.it In Alto Adige il turismo finanzia la mobilità: bus e treni gratis con il Guest Pass x.com Un nuovo calendario scolastico con meno vacanze lunghe e più pause durante l'anno Ecco la proposta arrivata lo scorso gennaio dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, che alimenta il dibattito nel settore #scuola https://qds.it/riforma-calendario-scol - facebook.com facebook