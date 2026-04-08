A Voldomino, frazione di Luino, si sta costruendo un nuovo asilo nido comunale. La struttura, progettata con tecnologie sostenibili, avrà un ridotto impatto ambientale e potrà accogliere fino a 54 bambini. Sono stati messi a disposizione circa 2 milioni di euro per la realizzazione dell’edificio. I lavori sono in corso e l’apertura è prevista nei prossimi mesi.

I posti disponibili saranno 54, in un edificio a basso impatto ambientale. A Luino, nella frazione di Voldomino, prende forma il nuovo asilo nido comunale. Progettata dallo Studio Luca Compri Architetti, la struttura è su un unico piano ed è pensata per mettere al centro le esigenze dei piccoli ospiti in termini di benessere, funzionalità, rapporto diretto con la natura e con la bellezza. Il legno è il materiale protagonista, scelto non solo per le sue qualità estetiche ma anche per le eccellenti prestazioni ambientali, strutturali ed ecologiche. Gli spazi interni sono stati pensati per essere sempre in contatto con la natura esterna: luminosi, sani e flessibili, in grado di valorizzare il lavoro delle educatrici e di rispondere alle esigenze dei bambini nelle diverse fasi della giornata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un nuovo nido comunale. Struttura ecosostenibile. Pronti 2 milioni di euro

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