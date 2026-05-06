Turismo e lavoro Avanti c’è posto

Le imprese italiane continuano a cercare personale, ma trovare candidati qualificati rappresenta ancora una delle sfide principali nel mercato del lavoro. Nonostante la domanda di lavoratori rimanga alta, l’offerta di risorse umane adeguate non sempre riesce a soddisfare le esigenze del settore. La situazione si inserisce in un quadro di continui tentativi di adeguamento tra domanda e offerta, con le aziende che cercano di attrarre nuovi talenti per sostenere la ripresa economica.

Le imprese italiane continuano a cercare personale, ma il reperimento dei candidati resta uno dei principali nodi del mercato del lavoro. Secondo il Bollettino Excelsior di aprile 2026, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro, le aziende prevedono circa 500mila assunzioni nel solo mese di aprile e 1,67 milioni di contratti nel trimestre aprile-giugno. Il dato conferma una domanda di lavoro ancora elevata, ma mette in evidenza anche una criticità strutturale: il 44,6% dei profili richiesti dalle imprese, pari a circa 223mila posizioni, risulta difficile da reperire. Le cause principali sono la carenza di candidati disponibili e la mancanza di competenze adeguate rispetto alle esigenze delle aziende.🔗 Leggi su Lanazione.it

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