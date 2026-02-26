Il settore turistico in Lombardia continua a crescere, con un aumento dei visitatori e della spesa media. Secondo un rapporto recente, molte imprese del settore registrano risultati positivi e si preparano a nuove opportunità nel prossimo anno. I dati evidenziano un trend di consolidamento e sviluppo che coinvolge diverse aree della regione. La situazione attuale mostra segnali di stabilità e ottimismo.

L'Osservatorio Turismo, a cura dell'Ufficio Studi di BPER Banca, fotografa l'evoluzione del settore turistico lombardo attraverso un'indagine condotta su 501 imprese dei servizi di alloggio e ristorazione attive nella regione, offrendo un bilancio del 2025 e delineando le aspettative per il 2026. La platea Dai dati emerge che il 2025, per la Lombardia, è stato un anno positivo: oltre la metà delle imprese intervistate (54%) dichiara risultati economici in crescita rispetto al 2024, grazie a una domanda stabile e a una spesa media in aumento. Il 34% degli operatori segnala un incremento dei clienti (dato che sale al 40% nell'area milanese), mentre il 40% registra una crescita della spesa media giornaliera (48% nel milanese). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Turismo in Lombardia, avanti tutta: aumentano i visitatori, la spesa media e i ricavi

Battlefield 6 è un successo per Electronic Arts: aumentano i ricavi grazie al giocoNonostante bug, problemi di bilanciamento e difficoltà iniziali, Battlefield 6 si è rivelato un risultato chiave per Electronic Arts, dando una...

Leggi anche: Sistema museale, aumentano i visitatori e anche le entrate

Discussioni sull' argomento Via del Sale e Greenway per il rilancio turistico dell’Oltrepò pavese; Turismo, trasporti e indotto. Tra aspettative e realtà: un primo bilancio delle Olimpiadi Invernali.

Turismo, Bper: Nel 2025 in Lombardia ricavi e visitatori in crescitaIl 2025 è stato un anno più che positivo per il turismo in Lombardia. Secondo quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Turismo dell'Ufficio Studi di Bper banca, il 54% delle imprese intervistate ha di ... adnkronos.com

Turismo, 2024 record in Lombardia. Oltre 53 milioni di pernottamentiAnche il mondo del turismo bergamasco è protagonista della Bit 2025, la Borsa internazionale del turismo. A tutti gli effetti l’appuntamento più atteso nel settore, si tratta della tradizionale fiera ... ecodibergamo.it

Presenti alla BIT - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2026 presso lo stand del Comune di Lodi, inserito quest’anno nello spazio dedicato a Regione Lombardia. Abbiamo avuto il piacere di supportare il Comune nella valorizzazione delle iniziative, - facebook.com facebook