Turismo ad Ascoli | i dati sorridono e 4 nuovi hotel in arrivo

Ad Ascoli Piceno, i dati sul turismo del primo trimestre del 2026 sono positivi. La città registra un aumento di visitatori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel frattempo, sono stati annunciati quattro nuovi hotel che si aggiungeranno all’offerta ricettiva esistente. Questi segnali indicano un settore in crescita e un interesse costante verso la destinazione.

Ascoli Piceno, 6 maggio 2026 – Ascoli si conferma una città a chiara vocazione turistica, anche alla luce dei dati relativi al primo trimestre del 2026. Numeri che, pur riferendosi a un periodo tradizionalmente meno attrattivo, offrono indicazioni incoraggianti e delineano prospettive di crescita concrete per il comparto dell’accoglienza. Tra gennaio e marzo, infatti, sono state 6.887 le presenze registrate nelle 170 strutture ricettive cittadine, secondo le dichiarazioni legate all’imposta di soggiorno. Un dato che, se letto nel contesto stagionale, assume un valore ancora più significativo: si tratta dei mesi meno dinamici per il turismo, lontani dai picchi primaverili ed estivi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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