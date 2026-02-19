Missione turismo l’ora degli hotel Si punta ad avere 2mila posti letto
A causa dell'aumento dei visitatori, Ascoli mira a raggiungere 2.000 posti letto per il settore alberghiero. La città delle cento torri continua ad attirare turisti anche in inverno, grazie alla crescita delle presenze durante il Carnevale e le festività. Le strutture ricettive si preparano ad ampliarsi, con nuovi hotel in cantiere per accogliere un maggior numero di ospiti. La strategia punta a rendere Ascoli una destinazione turistica stabile tutto l’anno, non più solo durante i mesi caldi. La crescita del turismo si traduce in opportunità per il settore locale.
La città delle cento torri continua ad attrarre turisti ogni giorno, anche nel cuore dell’inverno. Le presenze registrate nelle ultime settimane, così come l’afflusso di visitatori durante il periodo di Carnevale, confermano un trend ormai consolidato: Ascoli non è più meta esclusivamente estiva, ma destinazione capace di richiamare flussi costanti durante tutto l’anno. Un risultato che si riflette anche nei numeri dell’accoglienza. Attualmente il territorio può contare su circa 1.895 posti letto tra strutture alberghiere ed extra-alberghiere (includendo b&b, agriturismi, ostelli, case per ferie e alloggi gestiti in forma imprenditoriale), secondo gli ultimi dati disponibili della Regione Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il primo hotel sulla Luna punta ad aprire nel 2032: i costi di prenotazione e viaggioLa startup americana GRU Space ha avviato le prenotazioni per il primo hotel sulla Luna, previsto per il 2032.
Vicenda paziente oncologica, la manager Morgante: “Procedure corrette, si comprende disagio da indisponibilità posti letto”In merito alla vicenda di una paziente oncologica a Morcone, la direttrice generale del San Pio, Maria Morgante, ha confermato che le procedure sono state rispettate.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Missione turismo, l’ora degli hotel. Si punta ad avere 2mila posti letto; Collaboriamo sul turismo: ora gestiscono assieme una reggia da mille stanze tra le più famose d’Italia; Jeff Bezos mette in pausa il turismo spaziale e punta alla Luna; Verdi trafigge il San Marco Avenza. Missione compiuta per lo Jolo.
Turismo, mission Dmo ma Caserta resta al palo: «Ora serve una spinta»A Caserta se ne parla da mesi (anche dalle pagine di questo giornale) ma della Dmo (Destination management organization), non c’è ancora alcuna traccia. Si stanno invece muovendo efficacemente altri ... ilmattino.it
Missione BIT (Borsa Internazionale del Turismo) Milano 2026! In trasferta per restare aggiornati sulle nuove tendenze del settore. Torniamo con tanta ispirazione e nuovi spunti per rendere la nostra accoglienza sempre più innovativa e competitiva! #Bit2 facebook
Missione turistica della Regione Liguria in Australia e Nuova Zelanda liguria.bizjournal.it/2026/02/09/tur… x.com