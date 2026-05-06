Il giornalista di DAZN ha commentato in esclusiva la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter guidata da Chivu. Ha affermato di non essere sorpreso dal risultato e ha definito il titolo assolutamente meritato. Inoltre, ha parlato della Coppa Italia, considerando la squadra favorita, e ha espresso la sua opinione sul mercato, indicando Kone e un giocatore simile a Lookman come possibili acquisti.

di Alberto Petrosilli Turci, noto giornalista di DAZN, ha commentato in esclusiva la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter di Chivu: le sue dichiarazioni. Tommaso Turci, giornalista di DAZN, è intervenuto in esclusiva a Internews24. Il suo commento sullo scudetto nerazzurro e non solo: Ciao Tommaso. Partiamo dall’analisi di uno dei grandi protagonisti dello scudetto dell’Inter: Cristian Chivu. A me ha molto sorpreso viste le sole 13 panchine in Serie A con il Parma. Cosa ne pensi del suo lavoro? « Io devo dire che conoscevo già la persona e il professionista. Sapevo quindi che l’Inter avesse fatto una scelta importante. Una persona che conosceva l’ambiente e già diversi giocatori e soprattutto grande esperienza nel vivere grandi gruppi di calciatori.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Turci: «Non sono sorpreso da Chivu, scudetto assolutamente meritato. In Coppa Italia è favorito. Sul mercato prenderei Kone e un giocatore simile a Lookman» – ESCLUSIVA

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