Tuoro Misericordia | 1572 interventi e 98.000 km percorsi nel 2025

Nel 2025, i volontari della Misericordia di Tuoro hanno effettuato 1.572 interventi e percorso complessivamente circa 98.000 chilometri. Questi numeri testimoniano l’impegno costante di chi si dedica a fornire assistenza sul territorio, spesso in condizioni di emergenza. Il progetto delle spese sospese permette a chi si trova in difficoltà di ricevere aiuto concreto, grazie a donazioni e contributi volontari.

? Cosa scoprirai Come fanno i volontari a coprire così tanti chilometri ogni anno?. Chi riceve l'aiuto concreto attraverso il progetto delle spese sospese?. Come gestisce la confraternita la sicurezza durante le sagre locali?. Perché la Misericordia collabora direttamente con il Tribunale di Perugia?.? In Breve 98.179 chilometri percorsi dai volontari durante l'anno operativo 2025. 50 famiglie di Tuoro assistite tramite il progetto spese sospese. Collaborazione con Tribunale di Perugia per percorsi di lavori socialmente utili. Squadre formate con attrezzature certificate per la protezione antincendio locale. Durante l’assemblea annuale della Confraternita di Misericordia di Tuoro sul Trasimeno, il Governatore Marco Paolacci ha presentato un bilancio operativo del 2025 che registra 1572 interventi effettuati sul territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tuoro, Misericordia: 1572 interventi e 98.000 km percorsi nel 2025 Notizie correlate Leggi anche: Misericordia Ponente Soccorso, migliaia di interventi nel 2025: "Presenza indispensabile al Cep" 110.000 km percorsi: Dario Bondi chiude il ciclo del camminoDario Bondi, cittadino di Pavullo nel cuore del Veneto e dell’Emilia-Romagna, ha posto fine a un ciclo di vent’anni dedicato al cammino. Altri aggiornamenti Tuoro: Parco Primavera, restyling ok ma sgombero per 30 famiglieSarà uno dei primi interventi che vedrà la luce in città nell'ambito del Pnrr. Si tratta del restyling degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di uno dei tre edifici del Parco Primavera di via ... ilmattino.it Due milioni per il pontile Via ai lavori a Tuoro Ma ci sarà l’alternativaSarà il rifacimento del pontile di Tuoro sul Trasimeno, uno degli interventi più consistenti previsti nel 2023 per l’area del lago. I lavori partiranno verso la fine di maggio e riguardano un ... lanazione.it