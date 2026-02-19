Misericordia Ponente Soccorso migliaia di interventi nel 2025 | Presenza indispensabile al Cep

Misericordia Ponente Soccorso ha svolto oltre 30.000 interventi nel 2025, causati dall’aumento delle emergenze sanitarie e delle richieste di assistenza nel quartiere Cep. La presenza costante dell’istituzione si è dimostrata fondamentale per i residenti, specialmente per i trasporti urgenti, le cure domiciliari e i servizi rivolti ai bambini con disabilità. L’associazione ha risposto quotidianamente alle chiamate, garantendo interventi rapidi e efficaci. La sua attività si conferma come un punto di riferimento essenziale per la comunità locale.

I numeri parlano di 2.855 interventi di emergenza sanitaria, oltre 21mila trasporti per cure e dimissioni, 5.536 servizi dedicati ai bambini con disabilità I dati comunicati dallo stesso ente parlano di 2.855 interventi di emergenza sanitaria, oltre 21mila trasporti per cure e dimissioni, 5.536 servizi dedicati ai bambini con disabilità. Il tutto percorrendo 464.292 chilometri, per non lasciare indietro nessuno. Oltre a partecipare attivamente alle iniziative del territorio, la Misericordia ha inaugurato nel 2024 un emporio solidale con prodotti gratis per sostenere le persone in difficoltà. Inoltre, nel 2022, quando al Cep mancava un ambulatorio, si era offerta di mettere a disposizione gratuitamente il suo ambulatorio mobile.