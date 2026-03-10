110.000 km percorsi | Dario Bondi chiude il ciclo del cammino

Dario Bondi, residente a Pavullo, ha completato un percorso di vent’anni dedicato al cammino e ha percorso complessivamente 110.000 chilometri. Dopo due decenni di attività, ha concluso questa fase della sua vita, chiudendo il suo lungo viaggio a piedi. La sua esperienza si è svolta tra le regioni del Veneto e dell’Emilia-Romagna.

Dario Bondi, cittadino di Pavullo nel cuore del Veneto e dell’Emilia-Romagna, ha posto fine a un ciclo di vent’anni dedicato al cammino. Il percorso totale ammonta a oltre 110.000 chilometri percorsi in Italia ed Europa. La decisione di fermarsi segna l’inizio di una nuova fase della sua vita personale, definita come la quarta età. L’impegno non si è limitato allo spostamento fisico. Bondi ha raggiunto trentasei luoghi di culto significativi attraverso pellegrinaggi specifici. Ha contribuito alla creazione e gestione di vie storiche, inclusa la Via Romea Germanica Imperiale. L’attività ha coinvolto istituzioni nazionali, enti religiosi e collaborazioni con comunità diverse. 🔗 Leggi su Ameve.eu

