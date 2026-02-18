Il potere nutraceutico dell' olio extravergine d' oliva
La Regione Puglia ha organizzato un panel durante Evolio Expo 2026 per parlare del potere nutraceutico dell’olio extravergine d’oliva. Durante l’evento, esperti hanno spiegato come questo olio possa contribuire a migliorare la salute grazie alle sue proprietà antiossidanti e anti-infiammatorie. Un esempio concreto riguarda la presenza di polifenoli che aiutano a combattere lo stress ossidativo nel corpo.
Nutraceutica e proprietà dell'olio extravergine d'oliva sono stati i temi affrontati nel corso del panel “L'olio extravergine d'oliva e il suo potere nutraceutico”, promosso dalla Regione Puglia nel corso di Evolio Expo 2026. Le proprietà benefiche dell'olio EVO sono ormai note e confermate da recenti studi scientifici, a confermarlo è Cosimo Damiano Guarini, agronomo e scrittore: “Un prodotto come l'olio extravergine di oliva di qualità è in grado di fare una cosa semplicissima, ridurre i livelli normali di colesterolo nel sangue”. Partendo da questa affermazione, il dibattito ha preso in esame il valore che l'olio pugliese ha e può avere nella promozione del territorio sulla base dei nuovi standard turistici richiesti.🔗 Leggi su Today.it
