Suo figlio ha rapinato una gioielleria l’anziana non ci casca e sventa la truffa | 19enne arrestato

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Firenze dopo aver tentato di mettere in atto una truffa ai danni di un’anziana. La donna, che ha ricevuto una telefonata di un falso carabiniere, ha poi incontrato il ragazzo a casa sua, dove gli sono stati consegnati oro e gioielli. La polizia ha fermato il giovane poco dopo l’episodio.

Firenze, 10 marzo 2026 – Prima la telefonata di un finto carabiniere, poi l’arrivo a casa di un giovane incaricato di ritirare oro e gioielli. È lo schema della truffa tentata nella mattinata di sabato 7 marzo ai danni di una donna di 83 anni in via Alberto Arnoldi, a Firenze. Il presunto responsabile, un 19enne, è stato fermato poco dopo dagli agenti della polizia di Stato. L’allarme. A far scattare l’allarme è stato un uomo che stava lavorando come giardiniere nella zona. Durante la sua attività ha sentito delle urla provenire da un’abitazione e ha notato un giovane uscire in fretta dalla casa di un’anziana che, in forte stato di agitazione, cercava di rincorrerlo gridando che le aveva rubato qualcosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

