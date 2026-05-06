Trump sospende l’operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz | Grandi progressi nei negoziati con l’Iran

Il governo ha annunciato la sospensione dell’operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, affermando che ci sono stati “grandi progressi nei negoziati con l’Iran”. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza indicare una data precisa di ripresa. L’operazione, che coinvolgeva forze militari statunitensi, era stata avviata in risposta a tensioni nella regione. La notizia arriva in un momento di negoziati in corso tra le parti interessate.

Donald Trump scompiglia ancora le carte e annuncia a sorpresa una “breve” sospensione di Project Freedom, l’iniziativa militare Usa che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz, a un giorno dall’avvio dell’operazione. In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato che la decisione si fonda in parte sul “fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo” con l’Iran. Il Project Freedom, pertanto, “sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato”, ha scritto poi il tycoon, il cui post ha fatto balzare i futures...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump sospende l’operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz: “Grandi progressi nei negoziati con l’Iran” Notizie correlate Trump sospende l'operazione Project Freedom: "Grandi progressi nei negoziati". Ma Teheran: "Fa marcia indietro"L'annuncio del presidente americano: la decisione presa su richiesta del Pakistan. Trump sospende Project Freedom nello stretto di Hormuz e parla di progressi per "accordo definitivo con Iran"Annuncio a sorpresa di Donald Trump, il Project Freedom subirà una breve sospensione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Project Freedom, Trump sospende la missione a Hormuz; La giornata del 5 maggio; Iran: Donald Trump sospende l’operazione Project Freedom; Trump sospende l'operazione Project Freedom a Hormuz. Iran, la guerra in diretta, Trump sospende l’operazione Project Freedom per liberare Hormuz e auspica accordo con TeheranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump sospende il Project Freedom nello Stretto di Hormuz e spera in un accordo con Teheran ... fanpage.it Iran: Donald Trump sospende l’operazione Project FreedomDonald Trump annuncia la sospensione temporanea del Project Freedom nello Stretto di Hormuz. La decisione arriva dopo pressioni internazionali e segnali di apertura nei colloqui con l’Iran ... interris.it La Stampa. . Donald Trump sospende il Project Freedom. “Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi ve - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com