Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione temporanea di Project Freedom, l'operazione militare volta a scortare le navi nello stretto di Hormuz. La decisione arriva in un momento in cui si parla di possibili progressi nei negoziati con l'Iran per un accordo definitivo. Nessun dettaglio sui tempi o sui cambiamenti futuri dell'operazione è stato reso noto, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione nella regione.

Annuncio a sorpresa di Donald Trump, il Project Freedom subirà una breve sospensione. L’iniziativa militare Usa che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz si ferma a un giorno dall’avvio dell’operazione. Alla base della decisione le trattative per l’accordo con l’Iran. Perché Trump sospende Project Freedom In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato che la decisione di sospendere il Project Freedom si fonda in parte sul “fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo” con l’Iran. Il Project Freedom, pertanto, “sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato”, ha scritto il tycoon.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Trump sospende Project Freedom nello stretto di Hormuz e parla di progressi per "accordo definitivo con Iran"

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