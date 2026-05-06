Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato una sospensione temporanea del Project Freedom, un'operazione militare avviata da un giorno nello Stretto di Hormuz. La decisione è stata comunicata inaspettatamente, con Trump che ha parlato di una breve pausa. L'intervento prevedeva il supporto alle navi commerciali nella zona strategica dello stretto, considerata cruciale per il traffico marittimo internazionale. Non sono stati forniti dettagli sui motivi di questa sospensione.

Roma, 6 maggio 2026 – A un giorno dall'avvio del Project Freedom, il presidente Usa Donald Trump annuncia a sorpresa una "breve" sospensione dell’operazione militare per scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz. "Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente che, pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) sarà sospeso per un breve periodo, al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran news, Trump sospende il Project Freedom a Hormuz: “Grandi progressi verso un accordo definitivo”

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MEDIO ORIENTE | Il presidente americano Donald Trump sospende il Project Freedom. #ANSA x.com