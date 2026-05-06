Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione temporanea di “Project Freedom”, un'operazione legata ai movimenti delle navi nello stretto di Hormuz. La decisione arriva in un momento di tensioni nella regione e sembra essere finalizzata a favorire un accordo con l’Iran. La misura coinvolge il controllo del transito marittimo e si inserisce in un contesto di negoziati diplomatici tra le parti coinvolte.

Nuovo sviluppo sul fronte della crisi nello Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea dell’operazione “Project Freedom”, il dispositivo legato al transito delle navi nello strategico corridoio marittimo. «Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi – ha dichiarato Trump – e in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l’Iran, oltre ai progressi significativi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani, abbiamo concordato reciprocamente una sospensione per un breve periodo». Una pausa che, ha precisato, servirà a «verificare se l’intesa possa essere finalizzata e sottoscritta», pur mantenendo «pienamente in vigore ed efficace» il blocco già esistente.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medio Oriente, Trump sospende “Project Freedom”: «Stop temporaneo per favorire l’accordo con l’Iran»

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