Trump sospende il Project Freedom in tempo record | il flop della missione a Hormuz

Il progetto militare chiamato Project Freedom è stato sospeso dal governo prima della sua partenza, in un tempo molto rapido. La missione era prevista per operare nella regione di Hormuz, ma è stata interrotta prima di essere avviata. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal responsabile del governo, che ha deciso di sospendere la missione, trasformandola in un elemento di negoziazione diplomatica.

Il Project Freedom si ferma prima ancora di partire. Donald Trump ha infatti sospeso la missione a Hormuz in tempo record, trasformando un piano militare zoppo in una moneta di scambio diplomatica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Stretto di Hormuz, Trump sospende il Project FreedomDonald Trump ha sospeso temporaneamente il Project Freedom, ovvero l’operazione lanciata per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz... Iran, Trump sospende il Project Freedom per lo Stretto di Hormuz – La direttaDonald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom ovvero un’iniziativa per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Project Freedom, Trump sospende la missione a Hormuz; Medio Oriente - La giornata del 5 maggio; Trump sospende il Project Freedom: trattativa con l'Iran in corso; Trump sospende Project Freedom e rivendica forza nelle primarie repubblicane. Iran news, Trump sospende il Project Freedom a Hormuz: Grandi progressi verso un accordo definitivoL’annuncio del presidente Usa a un giorno dall’avvio dell’operazione fa balzare i futures azionari e alimenta le speranze per uno stop al conflitto Iran-Usa ... quotidiano.net Guerra Iran, Trump sospende il Project Freedom nello Stretto di Hormuz: perché e cosa cambiaAppena un giorno dopo averlo annunciato, l’amministrazione Usa blocca la missione per scortare navi commerciali fuori dal Golfo Persico. Pesano lo stallo e gli assai difficili negoziati con ... quifinanza.it Trump annuncia a sorpresa una «breve» sospensione di Project Freedom per «verificare se l'accordo» con l'Iran «possa essere finalizzato» visto che «sono stati compiuti grandi progressi» in questo senso. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi è a Pechino, - facebook.com facebook Il presidente americano Donald Trump ha annunciato la sospensione del 'Project Freedom' (il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz) per favorire un accordo con l'Iran. La decisione, che Trump ha reso noto sul suo Truth Social, è stata presa su ric x.com