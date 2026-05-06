stretto di hormuz trump sospende il project freedom

Donald Trump ha deciso di sospendere temporaneamente il Project Freedom, l’operazione avviata per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz. La sospensione arriva dopo le dure condanne dell’Iran nei confronti dell’operazione. La motivazione ufficiale fornita riguarda la verifica della possibilità di finalizzare e sottoscrivere un accordo con Teheran. La decisione ha portato a un rallentamento delle azioni militari pianificate.

Donald Trump ha sospeso temporaneamente il Project Freedom, ovvero l’operazione lanciata per liberare le navi bloccate nello Stretto di Hormuz duramente condannata dall’Iran, «al fine di verificare se l’accordo» con Teheran «possa essere finalizzato e sottoscritto». La decisione, ha spiegato Trump su Truth, è stata presa «su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l’ Iran » e anche perché «sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani». Il blocco navale imposto dalla Marina Usa ai porti della Repubblica Islamica resterà in vigore, ha precisato il presidente Usa.🔗 Leggi su Lettera43.it

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Trump sospende il Project Freedom nello Stretto di Hormuz

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