Trump sfida ancora il Papa

A ventiquattro ore dall’incontro tra il segretario di Stato statunitense e il Papa, la Santa Sede ha mantenuto un atteggiamento di neutralità, senza commentare pubblicamente l’evento. Nel frattempo, l’ex presidente degli Stati Uniti ha nuovamente preso posizione contro il Pontefice, contestando alcune sue dichiarazioni. La situazione ha attirato l’attenzione dei media e alimentato discussioni sul rapporto tra politica e religione.

A ventiquattro ore dall’udienza papale al segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, la Santa Sede evita di ingranare la retromarcia. Ma non per questo Leone XIV rinuncia a replicare alle ultime, pesantissime accuse che gli muove il presidente degli Stati Uniti. "Non abbiamo dato indicazione diversa", è laconico il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, rispondendo nel pomeriggio a un nostro quesito su un eventuale annullamento dell’incontro fra il Papa e il capo della diplomazia d’Oltreoceano. La tempesta perfetta scatenata da Donald Trump si è abbattuta da qualche ora sulla Santa Sede, ma nei sacri palazzi si prova a tirare dritto, attenendosi ad un protocollo diplomatico che non prevede revoche sic et simpliciter.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump sfida ancora il Papa TRUMP CANTA - HO INSULTATO IL PAPA #trump #papa Notizie correlate Trump: "Il papa dovrebbe darsi una regolata", Lo Russo sfida Washington: "Torino sta con il papa"L'urto del conflitto mosso dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, contro il primo papa a stelle e strisce della storia della... “Un pericolo!”. Trump attacca ancora il Papa: accuse gravissimeNuove tensioni emergono sul piano internazionale dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente americano Donald Trump, che hanno riportato al... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trump sfida ancora Leone, Rubio arriva sul crinale; Trump sfida ancora il Papa; Iran, guerra o negoziato: nella sfida Trump-Khamenei le 48 ore decisive per la crisi di Hormuz; James Talarico sfida Trump: Ha capito che posso vincere in Texas e ha paura. L'amministrazione è corrotta, lo vediamo ogni giorno. Trump sfida ancora il PapaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Trump sfida ancora l'inerzia degli alleati. Voi senza coraggio ci pensiamo noi. Il mandato a Vance: intesa da chiudereNelle ore dei delicati colloqui trilaterali tra Usa, Iran e Pakistan a Islamabad, Donald Trump lancia una nuova provocazione sullo Stretto di Hormuz, uno dei nodi cruciali del negoziato. Stiamo ... ilgiornale.it IL 40 WALL STREET E LA SFIDA AL CHRYSLER BUILDING tra i grattacieli più riconoscibili nello skyline della Lower Manhattan, c’è il 40 Wall Street, oggi conosciuto come Trump Building, poiché è stato acquistato dal presidente americano. Caratterizzat - facebook.com facebook Armenia, poi Azerbaijan: l’Europa e il Canada sfidano Trump e Putin. Il Caucaso è una nuova “”frontiera”. E il possibile centro di nuove alleanze. x.com