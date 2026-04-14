Trump | Il papa dovrebbe darsi una regolata Lo Russo sfida Washington | Torino sta con il papa

Il presidente degli Stati Uniti ha commentato pubblicamente il ruolo del papa, invitandolo a moderarsi. La reazione di un rappresentante locale è stata immediata, con un sostegno deciso alla figura papale. La disputa ha attirato l’attenzione anche all’interno del palazzo comunale, dove si sono registrate prese di posizione contrastanti riguardo alle dichiarazioni del leader americano. La vicenda ha generato un dibattito pubblico su temi di rapporti tra politica e religione.