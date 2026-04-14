Trump | Il papa dovrebbe darsi una regolata Lo Russo sfida Washington | Torino sta con il papa
Il presidente degli Stati Uniti ha commentato pubblicamente il ruolo del papa, invitandolo a moderarsi. La reazione di un rappresentante locale è stata immediata, con un sostegno deciso alla figura papale. La disputa ha attirato l’attenzione anche all’interno del palazzo comunale, dove si sono registrate prese di posizione contrastanti riguardo alle dichiarazioni del leader americano. La vicenda ha generato un dibattito pubblico su temi di rapporti tra politica e religione.
L'urto del conflitto mosso dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, contro il primo papa a stelle e strisce della storia della chiesa cattolica, Leone XIV, è arrivato fin dentro Palazzo civico. Il sindaco Stefano Lo Russo - come ha fatto tutto il mondo della politica, non solo in.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Dopo Trump anche Vance attacca il Papa: “Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali” | VIDEODopo l’attacco senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, il vicepresidente Usa JD Vance rincara la dose.