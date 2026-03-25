Non riesci a dormire? Potrebbe essere il cortisolo | come abbassarlo

Se hai difficoltà a prendere sonno, potrebbe essere legato ai livelli di cortisolo nel corpo. Alcuni metodi pratici per ridurre questa sostanza includono tecniche di rilassamento, l’adozione di una routine serale regolare e l’attenzione all’alimentazione. Questi approcci mirano a diminuire lo stress, riequilibrare il ritmo circadiano e favorire un sonno più profondo e riposante.

Come abbassare il cortisolo per dormire bene: metodi pratici per ridurre lo stress, riequilibrare il ritmo circadiano e favorire sonno più profondo. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali, spesso definito “ormone dello stress”. Ha un ruolo fondamentale per l’organismo: regola il metabolismo, la pressione sanguigna e la risposta allo stress. Tuttavia, quando i livelli di cortisolo restano elevati per troppo tempo, possono influire negativamente sul benessere generale, in particolare sulla qualità del sonno. Per questo motivo, capire come abbassarlo è essenziale per dormire meglio e migliorare la qualità della vita. Il cortisolo segue un andamento naturale legato al ritmo circadiano, ovvero “l’orologio biologico” interno del corpo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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